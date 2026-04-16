京都府南丹市の山林で小学生の安達結希くん（11）の遺体が見つかった事件で、4月16日、結希くんの義父・安達優季容疑者（37）が遺体遺棄容疑で逮捕された。「3月23日、結希くんは卒業式に出席するため、安達容疑者に車で小学校に隣接した学童施設の駐車場まで送ってもらったそうです。ただ、そこから150mほど先の小学校には到着しておらず、防犯カメラやドライブレコーダーにも映っていませんでした。3月29日には、結希くんの通学