結婚に踏み切れないカップルが「結婚するか」「別れるか」を旅を通して決断する、ABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月16日に放送された第7話では、専業主婦を夢見るリノ（28）と、効率を重んじる外資系彼氏・ナオキ（29）が、お金を巡るシビアな話し合いを繰り広げた。【映像】服でいっぱい…実際のクローゼットの様子専業主婦になった場合の家計について、ナオキは「現実的な問題がある。俺の