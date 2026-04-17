〈《京都小学生死体遺棄》「家庭内でゴタゴタが…」逮捕された義父・安達優季容疑者が行方不明当日に会社へかけていた“1本の電話”未だに残された多くの謎〉から続く3月23日に行方不明となり、4月13日に京都府南丹市の山中で遺体が見つかった安達結希くん（11）。4月16日に死体遺棄の容疑で逮捕されたのは、義父の安達優季容疑者（37）だった。【画像】結希くんの母親と容疑者が勤務する工場安達優季容疑者4月3日から現地で