中東情勢とホルムズ海峡の封鎖により足止めされていた韓国の船舶が初めて紅海を脱出した。韓国海洋水産部は、サウジアラビアのヤンブー港で原油を積んだ韓国船舶が紅海を安全に脱出したと17日、明らかにした。これはホルムズ海峡の封鎖以降で初めてであり、迂回路である紅海を通じて韓国に原油を輸送する事例だと同部は説明した。李在명（イ・ジェミョン）大統領もX（旧ツイッター）を通じてこうしたニュースを伝え、「関連