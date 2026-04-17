「人にはいろんな顔があるとは思っていましたが、信頼している人の意外すぎる一面を知った時って想像以上に動揺するもんなんだなと知りました」そう話す佐藤ゆいさん（仮名・38歳）は、義父宛ての荷物をうっかり開封してしまったことから義父の秘密を知ってしまい、ドン引きしてしまいました。◆始まりは“義父宛ての荷物”が頻繁に届くようになったことだったゆいさんは11年前、夫と結婚。顔合わせのときから義父母とは馬が合