イランへの軍事攻撃と泥沼化する停戦協議で、世界情勢をますます混沌とさせているトランプ大統領。各国首脳やローマ教皇など多方面から厳しい批判を浴びるなか、米国内では別のスキャンダルへの対応に追われている。発端は妻・メラニア氏の異例の立ち回りだ。大手紙デスクが解説する。【写真】米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告「未成年への性的人身売買事件で起訴され、自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン氏との関係を否