「最年少記録を塗り替えたい」大分県佐伯市の小学6年生・小野景裕さんが、国家資格『危険物取扱者』の中でも最難関とされる「甲種」に合格しました。小学生の甲種合格は大分県内で初の快挙です。 【写真を見る】「最年少記録を塗り替えたい」11歳の小学生が危険物取扱者の最難関「甲種」に合格 勉強時間は2000時間以上 佐伯小学校6年の小野景裕さん（11）。5年生だった今年2月、国家資格の危険物取扱者の甲種の試験に合格し、表