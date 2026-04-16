16日夕方、広島市安佐南区で男性が液体をかけられ重傷見込みです。警察が犯人の行方を追っています。■橋本浩記者「事件があったのはアストラムラインとこちらの商業施設の間の道路で起きました」消防によると、午後5時半過ぎ広島市安佐南区大町東の商業施設の敷地で「男性が見知らぬ人にオレンジ色の液体をかけられた」と目撃者から通報がありました。被害にあった60代の男性は目の痛みを訴え、重傷見込みです。液体からは刺激臭