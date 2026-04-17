米国とイスラエルによるイランへの攻撃が始まってから1カ月半が経過した。今後のイラン情勢はどうなるのか。早稲田大学公共政策研究所の渡瀬裕哉さんは「米中央軍、米国の主要シンクタンク、そして地域の軍事バランスに関する専門的知見を複合的に参照すべきだ。これらの分析を総合すると、ある『共通認識』が浮かび上がる」という――。2026年4月1日、ホワイトハウスで演説を行うトランプ大統領（写真＝The White House／Executiv