4月24日から日本での公開が始まる映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』。本作は2023年に公開された『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く第2作だ。公開されている予告映像では、前作でマリオたちに敗北したクッパが復活し、再び相まみえる様子が描かれている。【写真】価格が良心的すぎるとファン絶賛の映画マリオグッズマリオが映画でも大ヒット「マリオシリーズは日本だけでなく、全世界から愛されて