小田急電鉄はきょう、小田急線のすべての駅で駅員の胸につける小型のカメラを導入しました。導入の背景を取材しました。けさの東京・渋谷区の小田急・代々木上原駅。見回りをする駅員の胸元には小型カメラです。小田急線ではきょうから、70あるすべての駅で駅員がつける「ウェアラブルカメラ」が導入されました。背景にあるのは…。小田急電鉄 広報部梶原拓実さん「いわゆるカスタマーハラスメントによって、お客様であった