ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）５年ぶりの投手専念出場となったドジャース大谷翔平投手は６回２安打１失点で２勝目を挙げた。３年ぶりの２桁Ｋとなる毎回の１０奪三振をマークし、規定投球回にも到達。防御率０・５０でリーグトップに立ち、サイ・ヤング賞の最有力候補に躍り出た。試合後、大谷は家族の話題を明かした。間もなく長女が１歳を迎えるが「ただただかわいいですし、今回も遠征に出れば会