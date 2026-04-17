17日、衆院内閣委員会において、共産党の塩川鉄也議員が「国家情報会議」設置法案について質問した。【映像】「委員長に詰め寄り抗議」の瞬間（実際の様子）塩川議員は「（高市）総理は、本法案の本会議質疑の答弁で『各省庁が行う情報活動は所管の大臣のもと適切に行われている』と述べておられましたが、実際には、過去何度も違法な活動が行われてまいりました」と指摘。塩川議員は、陸上自衛隊のイラク派遣に反対した市民