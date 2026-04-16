京都府南丹市の山林で市立園部小学６年生（失踪当時は5年生）の安達結希（あだち・ゆき）君（11）が遺体で見つかった事件で、府警捜査1課と南丹署は4月16日未明、養父の会社員・安達優季（ゆうき）容疑者（37）＝南丹市園部町＝を死体遺棄容疑で逮捕した。養父は容疑事実を認めており、府警は結希君の死亡の経緯についても調べを進める。行方不明から3週間後の遺体発見から急展開した事件は、養父の逮捕という衝撃の結果になった。