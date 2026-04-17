京都府南丹市で行方不明だった市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が発見された事件で、１６日に死体遺棄の疑いで逮捕された義父で会社員の安達優季容疑者（３７）のナゾの行動が注目されている。京都府警に「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めている容疑者は、自らビラ配りをして結希さんを探していたが、どんな狙いがあったのか。逮捕容疑は３月２３日朝ごろから４月１３日午後４時４５分ごろ、結希さんの