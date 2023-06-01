婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（28日スタート、毎週火曜後10：00）の放送が決定。経営者・中野綾香、現役アナウンサー・西澤由夏、モデル・徳本夏恵が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”に参加する。【写真】モデルに経営者も！『時計じかけの