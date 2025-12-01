「出産時の思わぬ事故で、元気に産まれてくるはずだった赤ちゃんが医療的ケア児になるケースがあることを、たくさんの人に知ってほしい」4児の母さちさん（@abcdefg_heven）は、そんな想いから末っ子・幸太郎くんとの日々をSNSで発信している。さちさんは、胎児が生まれる前に胎盤が剥がる「常位胎盤早期剥離」を経験。幸太郎くんは、医療的ケア児（※）となった。※医療的ケア児…医学の進歩を背景として、NICU（新生児特定集中