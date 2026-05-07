サッカーJリーグ・ヴィッセル神戸の大迫勇也（35）の妻でモデルの三輪麻未（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。第3子出産を報告した。【写真】「長女ちゃんめっちゃ奥様似！」妻・三輪麻未＆9歳長女＆4歳次女と“顔出し”4ショットの大迫勇也選手三輪は「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました」と報告。「新しいいのちを迎え、やさしい幸せに包まれる一方で、目まぐるしくも愛おしい毎日を過ごしております」