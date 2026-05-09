お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が8日深夜に放送されたTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。第1子が誕生した際に助産師に怒られたことを明かした。ケンコバは1月31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表した。出産に立ち会ったのかと聞かれたケンコバは「それが…これマジの話…」と神妙な面持ちで切