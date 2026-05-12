お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷が、第１子誕生を発表した。１１日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜・午後１１時５９分）に出演し、「昨年末に結婚しまして、つい先日、子どもが生まれました」と報告。ＭＣの千鳥・大悟は「これは本当におめでたい」と祝福した。番組では、栗谷の昨年１１月の結婚から約半年にわたって密着したＶＴＲも放送。妻も登場し、一緒に婚姻届を提出する様子などが公開された。また栗谷