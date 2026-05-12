お笑い芸人・カカロニの栗谷が１１日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で第１子が誕生したことを報告した。栗谷は交際経験ゼロをネタにしてきたが、昨年１１月に一般女性と結婚した。番組冒頭、栗谷は「先日、子供が生まれました」と報告。番組では婚姻届を提出した昨年１１月から半年に渡って栗谷に密着した。栗谷は２４年１１月についに彼女ができ、その１カ月後に「この度恋人ができ『幸せな朝』を迎えたことをご報告さ