テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２１日、来日中のドジャースのＤ・ロバーツ監督が同局の独占インタビューに応じたことを報じた。スタジオではロバーツ監督が来季の大谷翔平投手へ期待するコメントを紹介。その中で投手としての来季について「去年のオフはリハビリ期間だったが来春のキャンプには普通に健康体の選手として参加できるので今年以上によく投げられるはずだ」と期待した。こう