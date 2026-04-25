2026年4月23日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、労働社会学が専門の千葉商科大教授・常見陽平氏が、元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏と論争する場面があった。この日は昭和と令和の働き方の変化についての特集が組まれ、常見氏がゲスト解説者として出演。ネット上では、常見氏と玉川氏が言い争う2つの場面が主に注目を集めている。常見氏は4月24日にJ-CASTニュースの取材に応じ、問題点などを話