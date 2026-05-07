元テレビ朝日社員の玉川徹氏は7日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。福島県郡山市の磐越自動車道で6日、マイクロバスがガードレールに衝突するなどして北越高（新潟市）の生徒1人が死亡した事故をめぐる問題点を指摘した。同バスには、強豪で知られる男子ソフトテニス部の部員らが乗っていた。事故をめぐっては、新潟県五泉市のバス運行会社「蒲原鉄道」が、学校側から経費を抑えるためとの依頼を受