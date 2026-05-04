元テレビ朝日社員の玉川徹氏は4日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金午前8時）に生出演。月曜と金曜にそれぞれコメンテーターを担当する俳優石原良純（64）と元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）との「本当の仲」を語る様子が、VTRで紹介された。玉川氏は先週末、福島・郡山市で行われたKFB福島放送開局45周年イベントのトークショーに、番組MCを務めるフリーアナウンサー羽鳥慎一と参加。番組は冒頭で、その様子