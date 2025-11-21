Image: Shutterstock 大切な幹部が離れていくけど大丈夫？AI競争中に最高AI責任者を失い、競合たちから遅れを取っているMeta（メタ）ですが、さらにもう1人の重要な幹部が離れることになってしまいました。今度は最高収益責任者（CRO）が退職するようです。退職の理由は？Bloombergによると、17年以上Metaに在籍してきた最高収益責任者John Hegeman氏が退職して、自分の会社を立ち上げるとの