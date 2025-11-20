【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）【映像】世界中で衝撃「グーパンチの挨拶」サッカーのU-17ワールドカップにおける「まさかの挨拶」が、世界中で波紋を呼んでいる。U-17日本代表は11月19日、U-17ワールドカップのラウンド16で北朝鮮代表と対戦。物議を醸したのが、キックオフ前のワンシーンだった。両国の国歌斉唱を終え、日