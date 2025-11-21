カタールで開催されているU-17ワールドカップで物議を醸しているのが、U-17北朝鮮代表の行動だ。PK戦の末に敗れたラウンド16の日本戦の前、両軍が整列した後で、グータッチで挨拶を交わすなか、複数の選手が、まるで殴りつけるように強く拳を当てていたのだ。SNS上で「もう殴りかかってたよ」「グータッチじゃなくて、グーパンだろ」と批判の声が次々に上がったこの行為は、他国のメディアでも取り上げられ、小さくない反響を