FIFA U−17ワールドカップインドネシア2023・グループDの第1節が11日に行われ、U−17日本代表とU−17ポーランド代表が対戦した。大会初制覇を目指す“AFC U−17アジアカップ王者”の日本。強豪が揃った「グループD」突破に向け、重要な初戦となるポーランドとの一戦に、アジアカップで得点王とMVPのダブル受賞を果たした名和田我空（神村学園高）やベストGKに選出された後藤亘（FC東京U−18）らが先発に起用された。試合は、