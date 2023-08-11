日本サッカー協会（JFA）は８月11日、『HiFA平和祈念 2023 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー』に参戦中のU-17日本代表において、不適切な行為が確認されたため、２選手がチームを途中離脱したと発表した。５日から活動するU-17日本代表は８日から、広島県で開催中の国際大会に出場。招集メンバーは、６月に行なわれたU-17アジアカップには参加しなかった選手を中心に構成している。【PHOTO】日本代表の歴代ユニホームを