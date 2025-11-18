アメリカのトランプ大統領は17日、関税で得た収入の配当として国民1人あたりに2000ドルを支給する案について、来年の半ばごろに支給するとの見通しを示しました。トランプ大統領は17日、「関税で数億ドルもの収入を得た。おそらく来年の半ばごろに配当を支払うことになるだろう」と述べ、関税で得た収入の配当として高所得者を除く国民に一人あたり2000ドル＝およそ31万円を支給する案について、来年の半ばごろに給付する考えを示