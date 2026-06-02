複数のアメリカメディアは、トランプ政権が4月に創設を発表した18億ドル＝日本円で2800億円規模の補償基金について、政権が計画を撤回する方向で調整していると報じました。複数のアメリカメディアは1日、政府高官などの話として、トランプ政権が4月に創設を発表したばかりの日本円で2800億円規模の補償基金の計画を取りやめる方向で調整していると伝えました。この基金は、政治的な理由による不当な捜査や起訴の対象になった人の