ドナルド・トランプ米大統領が、米軍兵士の死者が発生しない限り、イランとの全面戦争を再開しないとの立場を側近に明らかにしたと伝えられた。最近、両国間の軍事的緊張が再び高まっているものの、大規模な戦争拡大は避けながら状況を管理しようとする意図が込められているとみられる。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は3日（現地時間）、複数の米政府関係者の話として、トランプ大統領が最近側近らに「イランの攻撃で米