トヨタ、レクサス次世代EV「LF-ZC」開発中止の真相…撤退ではなく「ラインナップの整理」か2026年5月29日、トヨタ自動車が次世代電気自動車（EV）として開発を進めていた高級車ブランド・レクサスの「LF-ZC」について、開発を中止したとの報道が相次ぎました。この「LF-ZC」は、トヨタの次世代BEV戦略の中核を担うモデルとして、数年前から非常に大きな期待を集めていた存在です。【画像ギャラリー】レクサス「LF-ZC」の画像