アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、レバノンへ部隊が派遣されないことを確認したうえで、「イランとの協議は続いている」と主張しました。トランプ大統領は1日、「イスラエルのネタニヤフ首相と、とても生産的な電話会談を行った」とSNSに投稿しました。トランプ氏はレバノンの首都・ベイルートへ部隊が派遣されないことを確認し、すでに移動していた部隊も引き返しているとしています。また、