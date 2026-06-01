【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズは5月31日、第2次トランプ政権が発足した2025年初頭以降に連邦政府で弁護士の人材流出が相次ぎ、1万人以上が離職したと報じた。トランプ大統領はSNSで報道に触れ、離職者は「過激な左派」だと主張。「悪いことかのように報じているが実は非常に良いことだ」と歓迎してみせた。NYタイムズによると24年末時点で連邦政府に雇用されていた弁護士の約5人に1人が今年3月までに退職した