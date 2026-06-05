中国の習近平国家主席が来週、北朝鮮を訪問する/Contributor/Getty Images香港（CNN）中国の習近平（シーチンピン）国家主席が来週、北朝鮮への異例の訪問を行う予定であることが分かった。習氏は数週間前、北京で米国のトランプ大統領、ロシアのプーチン大統領とそれぞれほぼ立て続けに会談していた。中国国営新華社通信は5日、習氏が8日から始まる2日間の国賓訪問中に北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記と会談すると発表し