Photo: みのくるみ ROOMIE 2025年9月27日掲載の記事より転載 資格勉強や仕事などでノートを取るとき、どこに何を書いたかわからなくなってしまうことってありませんか？インデックスシールを貼ったり付箋を貼ったりしても、シールや付箋だらけで逆にわかりにくくなったり、持ち運びの時に取れたり破れたりしてしまうのもちょっとしたストレスでした。どこに何を書いたかパッとわかる