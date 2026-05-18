21年間の現役生活を終え、5月13日に上下白の衣装で引退会見に臨んだフィギュアスケートの坂本花織（26）。競技人生を振り返り、引退後は恩師のような指導者の道へ歩む決意、そして結婚したことも報告した。会見終了後の行った坂本のインタビューで、引退後に描く5年後、12年後、そして21年後の未来へのイメージを教えてもらった。中野コーチからの厳しくも愛あるエール引退会見では、21年間と4カ月の競技人生を振り返った坂本。ミ