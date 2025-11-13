会話は敬語。必死にメモする姿もユーチューバーでタレントのフワちゃん（年齢非公表）が、人生の再スタートを切った。11月７日、プロレス団体『スターダム』後楽園ホール大会の第２試合終了後、岡田太郎社長の呼びかけでサプライズ登場。実況したアナウンサーも「フ、フワちゃん……」と驚くほどで、会場は大いにザワついた。フワちゃんは四方に頭を下げ、お笑いタレントやす子（27）に対する“舌禍騒動”を謝罪。続けて「新しい夢