女子プロレスラーとして活動するフワちゃんが、2026年3月12日に公式YouTubeチャンネルを更新。「色々あったもんで、貧乏になったフワちゃん」と題して、活動休止後の生活について赤裸々に語った。長所は「順応するところ」2018年にYouTubeチャンネルを開設し、2019年からはテレビの人気者となったフワちゃん。しかし、2024年8月から芸能活動を休止。2025年11月にプロレスラー転身を発表するまで、1年3か月ほど活動をしていなかった