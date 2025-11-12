Image: Shutterstock 王者、動く。AI競争でGoogle Chromeに先を行かれた感のあったマイクロソフトですが、ここ数カ月で自社ブラウザをインテリジェントなパートナーへと成長させたようです。先日、マイクロソフトから、Micrsoft Egdeの新機能がリリースされました。ただのブラウザから、PC内蔵のスマートアシスタントへと進化した3つのAI機能を、インド発ITニュースサイトDigitの記事を参考