草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第5話が10日に放送され、鳥飼（草なぎ）と真琴（中村ゆり）の旅が予想外の展開を迎えると、ネット上には「これはまずい」「波乱の幕開け〜！」「修羅場確定すぎる…」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】真琴（中村ゆり）に意味深な言葉を