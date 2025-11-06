フランス政府は、中国のネット通販「SHEIN」で児童ポルノに抵触する可能性がある人形が販売されていたとして、インターネットサイトを一時的に停止する手続きを開始したと発表しました。中国のネット通販「SHEIN」をめぐっては、フランスの法律で禁止されている児童ポルノに関連する人形を販売していた可能性があるとして、フランス当局が捜査を行っています。パリでは5日に「SHEIN」が世界初となる常設店をオープンさせましたが、