ルイージ・マンジオーニ被告を思わせるモデルを使ったＳＨＥＩＮの商品画像が出回った/From Sheinニューヨーク（ＣＮＮ）ファストファッションの小売りを手掛ける中国の「ＳＨＥＩＮ（シーイン）」は３日 、自社ウェブサイトで紹介する商品に、米医療保険大手トップを殺害した罪に問われている被告の加工画像とみられる写真が掲載されたことを受け、調査に乗り出していると発表した。当該のルイージ・マンジオーニ被告は、昨年１２