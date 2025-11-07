中国発の超人気ネット通販「SHEIN（シーイン）」が、またしても世界的な騒動を巻き起こしている。ファッションの都フランス・パリで6日（現地時間5日）、老舗百貨店に初の実店舗がオープンしたものの、開店前から反対派によるデモが発生する異例の事態にーー。【写真】「幼い女の子に見える」と問題視された成人用玩具事の発端は、SHEINのオンラインサイトで「女児のような外見の成人用玩具」（ラブドール）が販売されていたこ