旅行の機会が増えるこれからの季節♡旅好きなレディたちが必ず持っていくマストアイテムをピックアップしました。機能性重視派からミニマル派まで個性はそれぞれなので、旅のスタイルに合ったパッキングのヒントを見つけてみて♪=LOVE・音嶋莉沙さん出典: 美人百花.com「最近は国内旅行がメイン。足りないものは現地で買えばOK派なので、九州の実家に帰省するときも含めて、できる