日本のアパレル界に絶対王者として君臨するユニクロと、それを猛追する中国発のECプラットフォーム、SHEIN（シーイン）とTemu（テム）。前編記事『ユニクロが逆立ちしても真似できない…中国EC「SHEIN・Temu」が欧州の小包シェアを40%に急増させた《ヤバすぎる戦略》』では、中国系ECが、移民ネットワークという「アナログな力」を武器に、既存の市場をどう切り崩しているのかを見てきた。中国系ECが、各国のルールのすき間を縫う