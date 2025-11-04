環境省は４日、今年度上半期（４〜９月）の全国のクマの出没件数は２万７９２件（速報値）だったと発表した。２０２４年度同時期の１万５８３２件を大幅に上回り、統計の残る０９年度以降では最悪のペースとなっている。今年度上半期の捕獲数も６０６３頭（同）と０６年度以降、最多だった。環境省によると、警察への通報件数や市町村からの情報などをまとめた出没件数は、初めて上半期で２万件を超えた。件数を公表していない