テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、１９９９年１１月に名古屋市西区の高羽奈美子さん＝当時（３２）＝を殺害した疑いで同市港区のアルバイト安福久美子容疑者（６９）が逮捕された事件を報じた。スタジオでは事件発生から逮捕に至る経緯も伝えた。今年、安福容疑者はＤＮＡ型提出を拒否したが先月に入り提出に応じ、現場に残っていた血痕などとＤＮＡ型が一致、１０月３１日に逮捕された